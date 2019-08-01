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Прокуратура Москвы потребовала лишить родительских прав супругов, которые пришли на митинг с сыном

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Прокуратура Москвы направила в суд заявление о лишении родительских прав супругов, которые привели годовалого сына на несанкционированный митинг оппозиции 27 июля, сообщает пресс-служба прокуратуры.

Как пишет «Деловой Петербург», прокуроры посчитали, что родители злоупотребили своими родительскими правами. «В ходе митинга родители передали малолетнего ребенка, находящегося в силу возраста в беспомощном состоянии, третьему лицу, что подвергло опасности здоровье и жизнь мальчика, а также повлекло причинение ему физического и морального вреда», - говорится в сообщении ведомства. Дело о нарушении по ч. 1 ст. 45 ГПК РФ было направлено в суд.

При этом в прокуратуре отметили, что отец мальчика не обладает правом голоса в запланированных на сентябрь 2019 года выборах в Москве, поскольку имеет лишь временную регистрацию.

27 июля в центре Москвы прошла несанкционированная акция в поддержку незарегистрированных кандидатов на выборах в Мосгордуму. Полиция и мэр Москвы Сергей Собянин призывали граждан воздержаться от участия в митинге. На митинге, по данным полиции, было задержано более тысячи человек. Очевидцы и правозащитники утверждают, что в ходе задержаний применялись дубинки и электрошокеры. Травмы различной степени тяжести, по разным оценкам, получили 77 участников акции.