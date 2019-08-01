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Актер сериалов «Интерны» и «Кухня» напал на прохожего с ножом

Российский актер Джан Бадмаев напал на прохожего на станции метро «Театральная» в Москве. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на РЕН ТВ.

По данным телеканала, инцидент произошел в ночь на вторник, 6 августа. Бадмаев отпраздновал свой день рождения и подвыпивший отправился домой. В переходе между станциями «Театральная» и «Охотный ряд» он поругался с другим мужчиной, после чего ножом порезал куртку оппонента.

Сотрудники безопасности метрополитена скрутили Бадмаева и доставили его в отдел полиции, где был составлен протокол о мелком хулиганстве. Протрезвев, артист извинился перед пострадавшим мужчиной и сотрудниками правоохранительных органов.

Бадмаев является актером «Театра.doc». Он известен по ролям в сериалах «Интерны», «Кухня», «След», «Склифосовский» и других.