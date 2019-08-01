В России и мире

В Общественной палате займутся борьбой с давлением западных интернет-площадок на российские СМИ

При Общественной палате России создана рабочая группа по общественному контролю в сфере интернета и по выработке мер противодействия давлению западных социальных медиа на российские СМИ. Об этом сообщил председатель комиссии ОП по развитию СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич, пишет «Интерфакс».

Группа начнет работать в сентябре и займется изучением западной практики регулирования интернета и разработкой мер противодействия ей.

Малькевич отметил, что 3 августа сервис YouTube несколько раз блокировал онлайн-трансляцию с акции в Москве, которая шла на портале «Политика сегодня». «Стрим с этой прогулки вели так называемые "представители оппозиции", у них не было проблем, а тот стрим, который вели журналисты и блогеры с другими взглядами, пытались заблокировать», - заявил он. Случившееся он считает проявлением цензуры и политики двойных стандартов на западной интернет-площадке.

Малькевич также считает, что России нужны собственные аналоги таких интернет-площадок, как YouTube и Википедия. Новая рабочая группа займется и этими вопросами и будет предлагать оптимальные решения, пообещал он.

В ноябре 2018 года Малькевича задерживали в США как главного редактора издания USA Really - дочернего проекта РИА «Федерального агентства новостей» (ФАН, связывают в «фабрикой троллей» Евгения Пригожина). В декабре 2018 года Малькевич попал под санкции США вместе с еще 17 россиянами, РИА ФАН, USA Really и еще двумя организациями.

Он также является президентом Фонда защиты национальных ценностей. С мае в Ливии задержали двух россиян, сотрудников этого фонда, в Ливии они проводили социологические исследования.

Префектура Центрального административного округа Москвы отказалась согласовать серию пикетов, которую муниципальные депутаты хотели организовать 3 августа в поддержку честных выборов в Мосгордуму. В ГУ МВД столицы и в городской прокуратуре предупредили об ответственности за проведение несогласованной акции. 3 августа в центре Москвы прошли массовые задержания.