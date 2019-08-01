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Анафилактический шок от морепродуктов стал причиной смерти фэшн-директора универмага ЦУМ Аллы Вербер

Причиной смерти вице-президента компании Mercury и фэшн-директора универмагов ЦУМ и ДЛТ Аллы Вербер стал отказ внутренних органов. Об этом сообщается в Telegram-канале Super.

61-летней Вербер стало плохо после ужина с блюдами из морепродуктов в итальянском городе Форте-дей-Марми. По информации издания, анафилактический шок спровоцировал отказ всех органов и обширный инфаркт.

Врачи почти сутки боролись за жизнь Вербер, но 6 августа она скончалась.

Алла Вербер сотрудничала с брендом Mercury с 1993 года. Позднее Mercury купил ЦУМ, и ее пригласили работать фэшн-директором. Вербер занималась закупкой коллекций одежды и аксессуаров и налаживала связи с модными домами.

За время работы она не раз удостаивалась наград за влияние на модную индустрию. Кроме того, Вербер была популярна в Instagram. На своей странице она делилась снимками своих нарядов и событий из повседневной жизни.