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Disney анонсировала выход книги рецептов из «Звездных войн»

Поклонники вселенной «Звездных войн» получат возможность приготовить блюда, которые ели герои и жители вымышленного фантастами мира. Рецепты блюд из киносаги будут доступны в виде сборника, который появится в продаже в ноябре текущего года, пишут «РИА Новости» со ссылкой на THR.

В сборник войдут как сами блюда из разных галактик, которые упоминаются в «Звездных войнах», так и традиции различных кухонь, представленных во вселенной. Книга рецептов составлена от лица персонажа Строно Таггса, который являлся главным поваром в замке королевы пиратов Маз Канаты на планете Такодана.

Отмечается, что рецепты будут представлены в простой форме, что позволит их приготовить всем желающим, кто так или иначе неравнодушен к «Звездным войнам».

Издателем сборника выступает Insight Editions, а к его составлению Disney привлекла кулинарного обозревателя Челси Монро-Кассель и автора комиксов Марка Сумеракома.

Напомним, что два года назад кинопроизведению Джорджа Лукаса исполнилось 40 лет. Эпизод IV, с которого началась сага, вышел 25 мая 1977 года.