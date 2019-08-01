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«Сбербанк» создает собственный музыкальный сервис

«Сбербанк» планирует запустить собственный музыкальный стриминговый сервис, сообщают «Ведомости». Для этого банк ищет партнера среди уже работающих сервисов.

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По информации издания, «Сбербанк» может объединиться с платформой Zvooq по модели white label. Компания предоставит госбанку доступ к своей музыкальной библиотеке, а также обеспечит необходимую юридическую и техническую поддержку. А «Сбербанк» со своей стороны займется непосредственным развитием сервиса под любым брендом.

Кроме того, банк ведет переговоры с сервисами Mail.ru Group и «Яндекса», рассказал один из источников «Ведомостей». Еще один собеседник издания пояснил, что «Сбербанк» давно планировал встроить музыкальный сервис в свою экосистему, куда входят более 20 различных сервисов: от интернет-магазина до медицинской платформы.