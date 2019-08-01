В России и мире

Подсчитаны «серые» заработки россиян

Объем «серых» зарплат в России в 2018 году достиг 13 триллионов рублей, пишет «Лента.ру» со ссылкой на «Известия» и данные Росстата.

Общая величина выдаваемых «в конвертах» зарплат равняется 12,6 процента ВВП и сопоставима с расходами федерального бюджета, которые по итогам прошлого года составили 16,8 триллиона рублей.

При этом в относительном выражении показатель оказался самым низким за последние пять лет, утверждает ведомство, - с 2014 года он не опускался ниже 13 процентов ВВП.

Для подсчета совокупных «серых» доходов Росстат сравнил легальные доходы россиян с их расходами и сбережениями. Разница между этими показателями определяется как незаконно полученные средства: зарплаты «в конвертах», неофициальные подработки, с которых не платятся страховые отчисления и подоходный налог.

Опрошенные изданием экономисты оценили долю россиян, получающих «серые» доходы, в 30 процентов от общей численности населения. При этом, по словам экспертов, их количество постепенно сокращается из-за падения спроса на услуги, оказываемые нелегально.