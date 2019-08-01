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В России разработают специальные правила для рыбаков-любителей

В России введут специальные правила по любительскому рыболовству. Об этом сообщил замминистра сельского хозяйства - руководитель Росрыболовства Илья Шестаков в ходе совещания по рыболовству в Астрахани, пишет «Интерфакс».

Он отметил, что есть большое количество браконьеров, которые «действуют под видом любительской рыбалки» и что с этим надо бороться. По словам Шестакова, надо принять правила, «которые будут всех удовлетворять», и эти специальные правила должны быть такими, чтобы «рыбакам-любителям было удобнее».

По оценкам Росрыболовства, в РФ около 25-30 млн человек занимаются любительским рыболовством.

По мнению чиновника, «если вы на берегу неделю, то у вас все равно не может быть двух суточных норм вылова при себе».

«Если у рыбака-любителя в машине найдется больше 50 кг рыбы без ветеринарных документов, то это повлечет наказание как за административное нарушение. Необходим также запрет на коммерческое использование рыбной продукции, выловленной любителями. По сути, они становятся предпринимателями», - добавил Шестаков.

По его словам, возможно будут введены квоты и патенты для граждан, которые хотят зарабатывать на любительской рыбалке - продажей добытой рыбы.

Заместитель руководителя Росрыболовства Василий Соколов добавил, что планируется ввести прямой запрет для рыбаков-любителей на добычу биоресурсов сетями за исключением территорий Дальнего Востока, Сибири и Севера.

Планируется также ввести ограничения для подводной охоты, в частности, на водных объектах аквакультуры. Кроме того, есть идея полностью запретить продажу и использование жаберных сетей.