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Квентин Тарантино назвал свой любимый русский фильм

Во время пресс-конференции в Москве Квентин Тарантино назвал свой любимый русский фильм, пишет «Газета.ру».

По словам Тарантино, в детстве ему очень нравился фильм Владимира Чеботарева и Геннадия Казанского «Человек-амфибия». «Я не знал, что это русский фильм, но я смотрел его по телевидению, и он мне очень нравился», - поделился Тарантино.

В Москве Квентин Тарантино представляет свою новую картину «Однажды в Голливуде». Накануне экскурсию в Кремле для Тарантино провел министр культуры России Владимир Мединский.