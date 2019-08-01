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Кремлевский комбинат питания подал в суд на Киркорова

ФГБУ «Комбинат питания «Кремлевский» подало в суд на певца Филиппа Киркорова. Как пишет РИА Новости, соответствующий иск зарегистрирован Арбитражным судом Москвы.

Как пояснили «Комсомольской правде» артисты балета Киркорова, предприятие обеспечивало питание технического персонала на юбилейном шоу «Я». Певец оплатил расходы, но затем пришел счет еще на 80 тысяч рублей, происхождение которых комбинат не смог прояснить.

«Сейчас появилась очень удобная схема: выставили счет, а потом вдруг появились дополнительные неоплаченные расходы. И все, сразу в суд. Будем разбираться», - рассказал директор певца Геннадий Рыбак.

ФГБУ «Комбинат питания «Кремлевский» предоставляет услуги в сфере кейтеринга, организует корпоративные мероприятия, конференции, семейные праздники и т. д.