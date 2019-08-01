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В России вывели диетическую пшеницу

В петербургском Всероссийском институте генетических ресурсов растений имени Вавилова (ВИР) ученым удалось вывести диетический сорт пшеницы, который может использоваться в пище для диабетиков. Об этом сообщила врио директора института Елена Хлесткина, передает «Лента.ру» со ссылкой на ТАСС.

По ее словам, речь идет о новом сорте полбы, которая отличается по характеристикам от тех, из которых делают хлеб и макароны. «Это пшеница с особым биохимическим составом подходит для приготовления полезных диетических каш, то есть это сорт для диетического питания», — пояснила Хлесткина.

Собеседница агентства рассказала, что также эксперты ведут работы по созданию новых сортов пшеницы и овса, которые будут отличаться повышенным содержанием антиоксидантов. Врио директора добавила, что новые образцы планируется передать на госсортоиспытания.

Отмечается, что ВИР располагает масштабной коллекцией образцов культурных растений со всего мира, его аналоги имеются лишь в Индии, Китае и США. Специалисты института используют собрание для научных исследований. Ежегодно на опытной станции в Астраханской области высеивается порядка 3,6 тысячи коллекционных образцов сельхозкультур.