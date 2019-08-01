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Останки гигантского попугая обнаружили в Новой Зеландии

07.08.2019 21:11|ПсковКомментариев: 0

Окаменелости гигантского попугая были найдены международной группой археологов в Новой Зеландии, пишет ТАСС. Как сообщило издание New Zealand Herald, птица проживала более 20 млн лет назад и достигала 1 м в высоту при весе в 10 кг.

Анализ окаменелостей гигантского попугая, обнаруженных группой ученых из Австралии и Новой Зеландии, позволил идентифицировать древнюю птицу как представителя самого крупного из когда-либо существовавших видов попугаев. «Когда мы обнаружили кости на раскопках около старого золотодобывающего карьера в Отаго, то сначала думали, что это утка или останки нелетающей птицы типа киви, но не попугай. Никто никогда раньше не встречал следов попугаев такого размера», - рассказал доктор Тревор Уорти, исследовавший ископаемые кости. Радиоуглеродный анализ показал, что их возраст составляет около 20 млн лет.

«Мы назвали нашего попугая Гераклом, за внушительные размеры. Он доходил до пояса современному человеку и мог весить от 7 до 10 кг. В его времена большая часть Новой Зеландии лишь недавно показалась из моря, и была субтропическим раем, населенным наземными черепахами и древними крокодилами. Это был очень теплый мир, укрытый густыми зелеными лесами, так что Геракл и его собратья, скорее всего, не летали, а ходили по земле, собирая орехи, семена и фрукты», - пояснил Уорти.

К сожалению, как отмечают ученые, срок, отпущенный гигантским попугаям, был недолгим. Глобальное похолодание, произошедшее 12 млн лет назад, существенно понизило среднюю температуру на островах Новой Зеландии и гигантские птицы вымерли, вслед за исчезновением субтропических лесов. Археологи надеются, что более тщательное изучение окаменелостей и анализ их ДНК поможет найти современных родственников Геракла, пусть и гораздо более мелких.

Источник: Псковская Лента Новостей
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