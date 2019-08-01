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Москва надеется на мирное разрешение конфликта в Киргизии

В России надеются, что конфликт в Киргизии, возникший в связи с задержанием экс-президента республики Алмазбека Атамбаева, разрешится мирно, легальными методами и без скатывания в масштабные акции протеста. Об этом «Известиям» заявил председатель комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников.

7 августа спецназ республики попытался штурмом взять резиденцию бывшего главы государства, подозреваемого в коррупции и отмывании денег. В результате спецоперации пострадали свыше 30 человек, один спецназовец погиб.

«Нынешний конфликт чреват тем, что экс-президент среднеазиатской страны может поднять своих сторонников, которые его начнут защищать. Хочется верить, что этого сценария удастся избежать», - сказал Калашников.

Но эксперты не считают такой сценарий реальным: противостояние вряд ли перекинется на другие города Киргизии, поскольку Атамбаев не располагает большим количеством сторонников.