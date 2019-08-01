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На Аляске в бутылке нашли послание времен СССР

Житель Аляски нашел бутылку с посланием времен СССР. Фотография находки опубликована в Facebook.

Капсулу времени с запиской, датированной 20 июня 1969 года, обнаружил на днях американец Тайлер Иванофф. В своем посте в соцсети он попросил перевод с русского языка.

Отправитель, согласно посланию, служил на «Русском флоте Дальневосточного пароходства» на плавбазе «Сулак». Автор передал будущему получателю сердечный привет и попросил его сообщить о находке экипажу судна.

«Желаем Вам хорошего здоровья, долгих лет жизни и счастливого плавания», - говорится в конце письма.