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Минфин предложил ограничить функции министерств

Минфин предложил создать реестр функций федеральных органов власти. Таким образом в ведомстве хотят избежать дублирования полномочий и оптимизировать систему ради экономии, сообщает «Деловой Петербург» со ссылкой на «Ведомости».

Издание ссылается на проект основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2020–2022 годы. В нем Минфин утверждает, что функции ведомств постоянно дублируются и множатся и их эффективность необходимо повысить.

В Минфине изданию пояснили, что в настоящее время прорабатываются вопросы повышения эффективности органов госуправления.

По данным газеты, Минфин предлагает составить отдельный список полномочий, которые можно делегировать или централизировать. В частности, Федеральному казначейству предлагается отдать ведение бюджетного учета и отчетности, а финансовые функции останутся у министерств и ведомств.