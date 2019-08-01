Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Грандиозная выставка-продажа шуб
Прекрасный выбор мяса в Неелово
Женщина на рыбалке: экипировка
Дом от А до Я
Как помыть машину бесплатно?
Организация активного отдыха
Моно вместо стерео
Мини-юбки под запретом
Убрать нельзя оставить
Телефон прямого эфира 56-73-72
OLDБАРБЕРЫ: проект преображений
Об «успехах» импортозамещения
 
 
 
ещё В России и мире 01.08.2019 09:214 Клавишник Rammstein назвал Горбачева героем 08.08.2019 14:110 Минфин предложил ограничить функции министерств 08.08.2019 13:591 Бузова согласилась спеть гимн Перми за 5 млн рублей 08.08.2019 12:430 На Аляске в бутылке нашли послание времен СССР 08.08.2019 11:580 Названы лучшие спагетти 08.08.2019 10:340 В России резко подорожал хлеб
 
 
 
Самое популярное 07.08.2019 16:3318 Мини-юбки под запретом: администрация Псковской области ввела дресс-код 05.08.2019 12:075 Пскович убил девушку в квартире на улице Инженерной, чтобы избежать наказания за ее изнасилование 06.08.2019 17:235 Моно вместо стерео 05.08.2019 13:434 На Дженнифер Лопес лопнул костюм во время грандиозного шоу в Москве 08.08.2019 09:100 Прибытие поезда Москва - Псков задерживается из-за инцидента в Старой Руссе
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
В России и мире

Минфин предложил ограничить функции министерств

08.08.2019 14:11|ПсковКомментариев: 0

Минфин предложил создать реестр функций федеральных органов власти. Таким образом в ведомстве хотят избежать дублирования полномочий и оптимизировать систему ради экономии, сообщает «Деловой Петербург» со ссылкой на «Ведомости».

Издание ссылается на проект основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2020–2022 годы. В нем Минфин утверждает, что функции ведомств постоянно дублируются и множатся и их эффективность необходимо повысить.

В Минфине изданию пояснили, что в настоящее время прорабатываются вопросы повышения эффективности органов госуправления.

По данным газеты, Минфин предлагает составить отдельный список полномочий, которые можно делегировать или централизировать. В частности, Федеральному казначейству предлагается отдать ведение бюджетного учета и отчетности, а финансовые функции останутся у министерств и ведомств.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
 
 
опрос
В администрации Псковской области утверждены требования к внешнему виду госслужащих. Поддерживаете ли вы введение дресс-кода?
В опросе приняло участие 139 человек
08.08.2019, 14:400 Закончился этап регистрации на выборах депутатов сельских поселений Карамышевской и Середкинской волостей 08.08.2019, 14:330 Диспетчер «Псковэнерго» награжден Почетной грамотой «Россетей» 08.08.2019, 14:310 В псковском Росреестре, пояснили почему дома нет, а налог есть 08.08.2019, 14:230 Больше всего кандидатов зарегистрировано на выборах главы Дновского района
08.08.2019, 14:210 В Госдуме предложили запретить иностранцам работать в такси 08.08.2019, 14:110 Минфин предложил ограничить функции министерств 08.08.2019, 14:070 МЧС предупреждает псковичей об усилении ветра 08.08.2019, 13:591 Бузова согласилась спеть гимн Перми за 5 млн рублей
08.08.2019, 13:520 Памятник Ленину находится на своем месте - коммунист Дмитрий Михайлов 08.08.2019, 13:461 В Пскове прошла конференция Торгово-промышленной палаты 08.08.2019, 13:420 В Великих Луках в День физкультурника пройдут Всероссийские массовые соревнования «Оранжевый мяч» 08.08.2019, 13:410 Минпромторг в 2020 году анонсирует выпуск нового электромобиля в России
08.08.2019, 13:350 Сегодня в Пскове нейтрализованы «террористы» 08.08.2019, 13:320 Заседание исторического кружка «Изборская пятница» состоится 16 августа 08.08.2019, 13:280 В Псковском районе задержали мужчину, подозреваемого в краже 08.08.2019, 13:261 Роспотребнадзор: Более 60% магазинов не соблюдают новые правила выкладки молочной продукции
08.08.2019, 13:230 Циклон из Польши принесет сильные дожди в Псковскую область 08.08.2019, 13:170 Опекунам хотят вернуть индексацию пенсий 08.08.2019, 13:120 На границе Псковской области выявлено три попытки незаконного перемещения сигарет 08.08.2019, 13:080 Новый сезон клубных концертов фестиваля живой музыки «Добрый рок» стартует через месяц в клубе TIR
08.08.2019, 13:050 Василий Осипов проверил подготовку к отопительному сезону в Локнянском районе 08.08.2019, 13:020 Начинается видеотрансляция программы «Сообразим на троих» 08.08.2019, 12:582 Максим Жаворонков: Одежда чиновников - не главное 08.08.2019, 12:430 На Аляске в бутылке нашли послание времен СССР
08.08.2019, 12:270 Почти на 5 часов задержался поезд Москва - Псков из-за схода товарных вагонов 08.08.2019, 12:200 За нарушение требований к деятельности ведомственной охраны предложили штрафовать 08.08.2019, 12:150 Правила индексации пенсии для пенсионеров, прекративших трудовую деятельность, остаются прежними 08.08.2019, 12:110 Режиссер Псковского драмтеатра Сергей Чехов стал победителем Всероссийского фестиваля-смотра «Артмиграция - детям»
08.08.2019, 12:081 Актриса Юлия Пересильд отметила, как похорошел Псков 08.08.2019, 12:070 На полигоне в Стругах Красных участники «Десантного взвода-2019» соревнуются в гонке преследования 08.08.2019, 12:010 Более 7,2 тысяч неработающих пенсионеров в Псковской области получили пенсию в новом размере 08.08.2019, 11:590 4 жителя Псковского региона стали жертвами дистанционного хищения денег с банковских счетов
08.08.2019, 11:580 Как найти владельца заброшенного участка через ЕГРН - региональная Кадастровая палата 08.08.2019, 11:580 Названы лучшие спагетти 08.08.2019, 11:560 Направления совместной работы обсудили депутаты Псковской гордумы с главой Национальной родительской ассоциации 08.08.2019, 11:460 В аквапарке в Пскове можно посетить банный комплекс, бассейн, горки или кафе
08.08.2019, 11:440 Молодые великолучане угнали «Оку» и были задержаны полицией 08.08.2019, 11:400 Гостем программы «Гайд-парк» станет коммунист Дмитрий Михайлов 08.08.2019, 11:230 Интерактивная выставка «Кошачьи следы в истории» работает в Пскове 08.08.2019, 11:160 Эксперты рассказали, что туристы чаще всего забывают в самолетах
08.08.2019, 11:070 «Сообразим на троих»: 20 лет «эпохи Путина» в Псковской области 08.08.2019, 11:050 Проверка светофора Рижский - Юбилейная в Пскове показала, что сбоев в работе нет 08.08.2019, 10:550 Велосипедистка попала в ДТП в Гдове 08.08.2019, 10:460 Каждая пятая российская компания запрещает сотрудникам курить в рабочее время - опрос
08.08.2019, 10:340 В России резко подорожал хлеб 08.08.2019, 10:310 В Пыталово полицейскими задержан подозреваемый в краже триммера 08.08.2019, 10:242 В Великих Луках назначен новый прокурор 08.08.2019, 10:090 «Акваполис» приглашает на шоу гигантских мыльных пузырей
08.08.2019, 10:001 В «Единой России» помогут школам комплексно подготовиться к началу учебного года 08.08.2019, 10:000 ПЛН-ТВ: Какие мясные продукты можно купить в Неелово? 08.08.2019, 10:000 Пять тысяч моделей шуб высокого качества прибудут в Псков вместе с большой выставкой-продажей меха Severina 08.08.2019, 09:560 Более 30 тыс. рублей, переплаченных за услугу по обращению с ТКО, возвращено жителям Псковской области
08.08.2019, 09:460 Жилой дом горел в Пскове на Зональном проезде 08.08.2019, 09:340 Впервые в Псковской области изъята поддельная 2-тысячная купюра 08.08.2019, 09:100 Прибытие поезда Москва - Псков задерживается из-за инцидента в Старой Руссе 08.08.2019, 09:001 Новую детскую площадку оборудуют до конца августа на улице Инженерной в Пскове
08.08.2019, 08:500 На «Десантном взводе» команды провели тренировочные прыжки на точность 08.08.2019, 08:400 Псковский институт повышения квалификации работников образования получил грант на проект по обучению русскому языку 08.08.2019, 08:277 Сбой в работе светофоров стал причиной аварии на перекрестке Рижского проспекта и улицы Юбилейной. ФОТО и ВИДЕО 08.08.2019, 08:222 Москва надеется на мирное разрешение конфликта в Киргизии
08.08.2019, 08:130 ОНФ предложил разрешить россиянам иногда работать удаленно 08.08.2019, 08:040 В российской армии появятся подразделения антихакеров 07.08.2019, 22:070 Юные псковичи стали победителями турнира по футболу в Москве 07.08.2019, 22:020 Россияне стали реже залезать в долги
07.08.2019, 21:450 В ИК-3 ведутся сельскохозяйственные работы 07.08.2019, 21:270 Предпринимателям Новоржевского и Бежаницкого районов рассказали о комплексе мер государственной поддержки 07.08.2019, 21:220 Региональный Росреестр: Как восстановить документы на недвижимое имущество 07.08.2019, 21:110 Останки гигантского попугая обнаружили в Новой Зеландии
07.08.2019, 20:550 Международная молодежная «Вахта памяти» в Невельском районе собрала более 100 участников 07.08.2019, 20:270 В России вывели диетическую пшеницу 07.08.2019, 20:180 Более 1,1 тыс семей Псковской области получили «Подарок новорожденному» 07.08.2019, 19:530 8 лет тюрьмы получил великолучанин за жестокое убийство знакомого
07.08.2019, 19:460 Более 12 тыс. тонн молока произвели предприятия Псковского района с начала года 07.08.2019, 19:300 Псковичей приглашают принять участие в первенстве области по конкуру 07.08.2019, 19:123 В Себеже перед судом предстанет женщина за оскорбление сотрудников полиции 07.08.2019, 19:005 Псковская ГИБДД: не занимайте парковочные места, предназначенные для лиц с ограниченными возможностями здоровья
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2019

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.В. Кулешова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список.Как это сделать.