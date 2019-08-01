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Бузова согласилась спеть гимн Перми за 5 млн рублей

Телеведущая и певица Ольга Бузова готова исполнить пока еще не существующий гимн Перми за 5 млн рублей. Об этом 8 августа сообщают «Известия» со ссылкой на портал «В курсе.ру».

По словам представителя артистки Арама Арчера, певица приедет в столицу Пермского края и споет ее гимн после уточнения ряда деталей, пишет REGNUM.

Конкурс на написание текста и музыки для будущего гимна Перми объявят в конце августа. Победителю конкурса пообещали награду в размер 300 тыс. рублей.

Как пишет «Федеральное агентство новостей», премьера официального исполнения гимна города намечена на 12 июня 2020 года - в день рождения Перми.