В России и мире

На пляж в Новой Зеландии вынесло крупную партию кокаина

Крупную партию кокаина обнаружили на диком пляже Бетеллс на западе города Окленд в Новой Зеландии, пишет «Лента.ру». На черном рынке общая стоимость наркотика составила бы около 2 миллионов долларов, сообщает The Guardian.

Полицейские явились на место после сообщений местных жителей о пакетах с напечатанными на них таинственными знаками. Экспертиза показала, что в 19 пакетах был кокаин. Скорее всего, считают правоохранители, наркотик выбросили за борт контрабандисты, испугавшиеся облавы.

«Есть небольшая вероятность, что на пляже окажутся остальные пакеты из этой партии», — заявил представитель полиции. Он попросил граждан сообщать о подобных находках и анонсировал, что в районе развернута поисковая операция и организованы регулярные патрули.