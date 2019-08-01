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В России и мире

Стала известна зарплата российских космонавтов

08.08.2019 20:01|ПсковКомментариев: 0

Зарплата российских покорителей космоса рассчитывается в соответствии с «Положением о материальном обеспечении космонавтов», пишет газета «Известия».

Источник: «РИА» Новости

По данным издания, сейчас отряд насчитывает 25 человек, все они являются сотрудниками ФГБУ «Научно-исследовательский испытательный центр подготовки космонавтов им. Ю.А. Гагарина».

Издание, ссылаясь на указанный документ, отмечает, что оклад кандидата в космонавты составляет 60,9 тысячи рублей, космонавта - 63,8 тысячи, а инструктор-космонавта - 88,45 тысячи рублей.

Также они могут получать ежемесячную надбавку в размере до четверти оклада и тринадцатую зарплату. Кроме того, космонавтам полагаются дополнительные выплаты за выслугу лет.

Как сообщает «РИА» Новости, размер зарплаты возрастает в соответствии с числом полетов в космос. После трех и более полетов космонавт и инструктор могут получить ежемесячную надбавку в размере до 120%. Также экипажам выплачивается единовременное денежное вознаграждение за каждый полет.

В «Роскосмосе» не стали называть конкретных цифр, но заявили, что российские космонавты получают зарплату, сопоставимую с окладом астронавтов из NASA и других космических агентств.

Теги: #зарплата #космос
Источник: Псковская Лента Новостей
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