В России и мире

В России впервые попался сельдяной король

Отдыхающие в приморской бухте Рэйд Паллада обнаружили и выпустили в море очень редкую глубоководную рыбу - сельдяного короля или ремень-рыбу длиной около 2,5 м. Как рассказал ТАСС главный научный сотрудник Тихоокеанского океанологического института ДВО РАН Владимир Раков, это первый случай, когда представителя этого вида встречают в российских водах.

Рыбу длиной около 2,5 м обнаружили 5 августа на песке в бухте на юге Приморского края. Отдыхающие дотащили ее до воды, но перед тем как отпустить в море - сделали несколько фотографий.

«Судя по этим фото, это так называемый сельдяной король или ремень-рыба. Насколько я могу судить, в Российских водах ее раньше никогда не регистрировали, так как она обитает в тропиках и на большой глубине. При этом, для ихтиологов это очень интересная находка, их на весь мир не так много. Я бы с удовольствием сам осмотрел эту особь», - рассказал ученый.

По его словам, об этой рыбе и сейчас известно не так много. Японцы считают ее предвестником цунами, но никакой связи между встречей с сельдяным королем и стихийным бедствием пока не выявлено. Для ученых интерес представляют многие аспекты его жизни, от процесса размножения до развития взрослых особей.

Как пояснила ТАСС фотограф Антонина Тунык, которой удалось сделать фото редкой рыбы, сначала она долгое время лежала на песке на пляже, и отдыхающие просто боялись к ней подходить. Думали, что она ядовита.

«В тот день вода была очень теплая, прямо горячая, особенно возле берега, может быть, поэтому тропическая рыба оказалась на мелководье? Она сначала долго лежала на пляже, но потом наш знакомый набрался смелости и решил спасти ее. Он потащил рыбу, а длина у нее была около 2,5 м, к воде за хвост, попутно фотографируясь. Судя по всему, она осталась жива, потому что в воде начала самостоятельно уплывать», - рассказала собеседница агентства.