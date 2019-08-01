В России и мире

Названа группа крови, привлекающая комаров

Ученые из Сибирского государственного медицинского университета выяснили, людей с какой группой крови чаще всего кусают комары, пишет «Лента.ру».

По мнению специалистов, наиболее привлекательные «жертвы» - это люди с I группой крови. Согласно исследованию, их кусают в два раза чаще, чем представителей II группы.

Также на выбор комаров может влиять температура тела, активное поверхностное кровообращение, запахи и уровень метаболизма. «Комар, вероятнее всего, укусит взрослого человека, а не ребенка, беременных женщин, людей с высоким индексом массы тела, а также людей, занятых физическим трудом», - заявили ученые.