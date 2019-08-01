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Джейсон Момоа не будет сниматься в «Аквамене 2» из-за борьбы с телескопом

09.08.2019 19:40|ПсковКомментариев: 0

Джейсон Момоа не намерен приступать к съемкам в фильме «Аквамен 2», так как участвует в протестном движении, стремящемся помешать строительству огромной обсерватории на Гавайских островах. Об этом актер сообщил на своей официальной странице в Instagram, пишет портал kinonews.

«Да пошло оно.... Извините Warner Bros., но мы не можем снимать "Аквамен 2". Потому что Джейсон попал под бульдозер, пытаясь остановить осквернение его родной земли. Этого больше не произойдет. Мы больше не позволим им так поступать. Хватит уже. Убирайтесь куда-нибудь еще. Вот так выглядит строительство телескопа (Subaru Telescope, 1992). А у нас ТМТ будет в четыре раза больше и построен на священной земле. Мы должны защитить нашу гору от дальнейшего осквернения», - написал актер, сопроводив свой комментарий фотографией, сделанной на строительной площадке.

Фото из «Инстаграм» Джейсона Маома.

Стоимость телескопа оценивается в почти в полтора миллиарда долларов. Его запуск сможет обеспечить работой многих местных жителей.

Напомним, что фильм «Аквамен» стал единственным в современной киновселенной DC, которому собрать больше миллиарда долларов в мировом прокате. Студия Warner Bros. рассчитывает выпустить продолжение в декабре 2022 года.

Источник: Псковская Лента Новостей
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