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Samsung удалила видеоролик, высмеивающий отсутствие разъема для наушников в iPhone

Samsung удалила видеоролик Growing Up с насмешками над iPhone. На это обратил внимание портал Business Insider. В нём компания высмеивала различные недостатки, такие как отсутствие защиты от воды и разъема для наушников. В конце пользователь менял свой iPhone на Samsung, пишет TJornal.

Ролик пропал с большинства официальных каналов Samsung, однако он все еще доступен у нескольких региональных представительств на YouTube.

Журналисты предположили, что это связано с отказом Samsung от наличия 3,5-миллиметрового разъема в новых смартфонах Galaxy Note 10 и Note 10+.

Вечером 7 августа Samsung провела презентацию Galaxy Unpacked, на которой показала новые устройства. Компания продемонстрировала новые смартфоны Galaxy Note 10 и Note 10+. Оба устройства получат трехмодульные фотокамеры, поддержку S Pen и 5G. Приобрести их можно будет после 23 августа.