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В Казахстане произошла утечка персональных данных 11 млн избирателей

В Казахстане возбуждено уголовное дело по факту утечки персональных данных 11 миллионов избирателей во время президентских выборов, рассказал директор Центра анализа и расследования кибератак Арман Абдрасилов. Об этом сообщил новостной портал Тенгриньюс (Tengrinews.kz.).

По его словам, персональные данные граждан республики оказались в открытом доступе по вине сотрудников Центральной избирательной комиссии.

«В открытом доступе оказались фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, адрес проживания, номер удостоверения, дата выдачи документа», — заявил директор Центра анализа и расследования кибератак Арман Абдрасилов.

При этом в ЦИК утверждают, что единый электронный реестр граждан-избирателей находится на серверах Центризбиркома, которые предусматривают все меры защиты информации и не имеют внешних подключений, в том числе к Интернету. Таким образом, утечка данных с серверов ЦИК невозможна.

Тем не менее в ходе служебного расследования установлено, что при обновлении информационно-аналитической системы подрядной организацией использовался сервер разработки, который мог послужить источником утечки данных, подчеркнули в комиссии.

Представитель ЦИК отметил, что оказывается активное содействие в установлении всех обстоятельств произошедшего в рамках проводимого МВД досудебного расследования.