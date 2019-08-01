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Заседание парламента остановили из-за испорченного депутатом воздуха

Заседание местного парламента в Кении остановили из-за испорченного одним из депутатов воздуха. Об этом сообщает Daily Mail. Сообщается, что парламентарии округа Хома Бэй во время сессии начали обвинять друг друга в метеоризме. Главный подозреваемый сразу отверг все обвинения, заявив, что не смог бы так поступить в присутствии коллег. Спикер же законодательного органа распорядился найти освежитель воздуха с любым ароматом во время объявленного перерыва.

Отмечается, что помещение само проветрилось до того, как смогли найти освежитель, передает «Лента.Ру».