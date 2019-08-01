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Число пострадавших из-за новых взрывов под Ачинском возросло

В результате новой серии взрывов на складе боеприпасов в Каменке Красноярского края пострадали девять человек, передает »Интерфакс» со ссылкой на врачей в Ачинской районной больнице.

По имеющейся информации, в медучреждение привезли четверо служащих и пять гражданских лиц. В их числе два служащих полиции, один военный и сотрудник ВОХР.

Уточняется, что у всех пострадавших порезы, сотрясения и черепно-мозговые травмы. Состояние большинства оценивается как тяжелое и средней тяжести.

По сообщению «Газеты.Ру», новые взрывы произошли под Ачинском после попадания молнии.