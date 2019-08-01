В России и мире

Япония обозначила Курилы на карте Олимпиады как свои

На официальном сайте летней Олимпиады 2020 появилась карта с маршрутом олимпийского огня. На ней российские острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и группа островов Хабомаи (Южные Курилы) изображены как часть территории Японии, сообщает Esquire.

Острова «отнесены» к префектуре Хоккайдо, при этом олимпийский маршрут по ним не проходит.

Япония уже много лет оспаривает принадлежность Курильских островов. Возвращение этих земель, которые Токио называет своими северными территориями, значится условием заключения мирного договора, который по окончании Второй мировой войны так и не был подписан.

Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и российский суверенитет над ними сомнению не подлежит.

В ноябре 2018 года Владимир Путин и Синдзо Абэ обсудили этот вопрос в Сингапуре, но к конкретным решениям так и не пришли, договорившись «ускорить переговорный процесс».