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Американский миллиардер Джеффри Эпштейн покончил с собой в тюрьме

10.08.2019 22:21|ПсковКомментариев: 1

Американский миллиардер Джеффри Эпштейн, которого обвиняли в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних, минувшей ночью покончил с собой в тюрьме, сообщил телеканал АВС со ссылкой на трех сотрудников правоохранительных органов.

Как пишет РИА «Новости», Эпштейн дожидался суда в федеральной тюрьме в Нижнем Манхэттене. Его обвиняли в соблазнении и вовлечении в проституцию несовершеннолетних девушек.

По словам свидетелей, с 2002 по 2005 год Эпштейн вступил в сексуальные отношения с десятками девушек, которых принимал в своих резиденциях в Нью-Йорке и Флориде. Он расплачивался с ними сотнями долларов наличными, после чего поручал некоторым жертвам служить вербовщицами, чтобы приводить новых девушек. Сообщается, что возраст некоторых пострадавших не превышал 14 лет. Вину Эпштейн не признал.

Ему предъявили обвинение в торговле несовершеннолетними с целью их сексуальной эксплуатации и сговоре с целью вовлечения в такую торговлю. По первому обвинению ему грозило до сорока лет заключения, а по второму — до пяти.

В 2007-2008 годах Эпштейна уже обвиняли в растлении несовершеннолетних, ему грозило пожизненное заключение. Но тогда обвинения благодаря адвокатам были сведены к менее тяжелым, финансист признал себя виновным в сексуальных преступлениях и отсидел в тюрьме 13 месяцев.

Повторно Эпштейна арестовали в начале июля. Новые обвинения привели к скандалу и отставке министра труда США Алекса Акосты. Именно он в 2008 году был прокурором, занимался делом Эпштейна и позволил ему отделаться минимальным сроком.

Источник: Псковская Лента Новостей
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