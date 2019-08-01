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СМИ: Водитель замгубернатора Хакасии выкинул чиновника из автомобиля посреди степи

Конфликт между заместителем губернатора Хакасии Константином Харисовым и водителем его служебной машины закончился тем, что чиновника вытолкали из машины и оставили посреди степи, примерно в 280-290 километрах от столицы региона. Как сообщает «АИС» со ссылкой на свои источники, Харисову якобы пришлось добирался от Саралы до Абакана на попутках.

По информации агентства, инцидент произошел во время служебной поездки Харисова в Орджоникидзевский район. Харисову якобы не понравилось то, что водитель подсел к нему за стол во время обеда в местном кафе, и, утверждает агентство, чиновник продолжил отчитывать водителя, даже когда они уже сели в машину. Водитель в свою очередь, потеряв терпение, попросту высадил Харисова и уехал.

Между тем в управлении информационной политики администрации главы Хакасии местному изданию «Шанс» заявили, что не знают сути конфликта. По словам руководителя пресс-службы Ирины Емельяновой, она не знает, что конкретно произошло в машине, поэтому дать комментарии по данному инциденту не может.

Сам Константин Харисов, утверждает издание, для комментариев недоступен.