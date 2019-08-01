В России и мире

В январе-июне ФСБ заметила увеличение турпотока в Россию на 25%

По данным погранслужбы ФСБ, в первом полугодии 2019 года въездной туристический поток в Россию вырос на 25% к январю-июню 2018 года, до 1,97 человек, выездной поток - вырос на 9%, до 7,94 млн поездок, сообщает «Интерфакс».

Больше всего в Россию приехало туристов из Китая (увеличение на 32%, до 591,9 тысячи прибытий), Германии (рост на 17,5%, до 192,4 тысячи) и Южной Кореи (рост на 45,3%, до 169,6 тысячи). Также в Россию ездили туристы из таких стран, как США (90,8 тысячи), Израиль (77,3 тысячи, плюс 32%), Франция (72,9 тысячи, плюс 41%), Италия (59,6 тысячи, плюс 41,7%), Великобритания (56,4 тысячи), Испания (37,9 тыс., плюс 54,8%), а также Индия (31,7 тысячи, плюс 49,6%).



По сравнению с 2018 годом, когда в России проходил чемпионат мира по футболу, поток туристов из стран Латинской Америки снизился: из Бразилии - на 18,5%, из Аргентины - на 38%, из Колумбии - на 29,2%, а из Уругвая - на 27%. Турпоток из Мексики и Чили, напротив, вырос на 4,7% и 15,5% соответственно.

Всего ФСБ зафиксировала 15,1 млн приездов иностранцев Россиию с учетом всех целей, не только туризма, показатель вырос на 0,8% в годовом измерении. В этом рейтинге в топ-5 вошли Украина - 3,89 млн человек, на 9,1% меньше, чем годом ранее, Казахстан (1,93 млн, плюс 2%), Узбекистан (1,44 млн, плюс 16,5%), Китай (959,8 тысячи, плюс 15,8%) и Таджикистан (836,95 тысячи, плюс 26,7%).

Для российских туристов Турция стала лидером из зарубежных направлений, далее с большим отрывом следуют Таиланд и Италия. В Турцию, по данным ФСБ, россияне выезжали 2,07 млн раз (+16,1%), в Таиланд - 459,6 тысячи раз, в Италию - 458,1 тысячи, в ОАЭ - 396,4 тысячи, в Китай - 391,4 тысячи раз.

Сильнее всего выросла популярность Черногории (турпоток вырос на 50%), Кубы (+22,5%) и Венгрии (+20,3%), снизился турпоток в Индию (-12,6%), Грецию (-11,8%), Болгарию (-11,4%) и Доминикану (-11,2%).

Всего за полгода россияне с различными целями совершили 21,2 млн поездок за границу, больше всего - в Турцию, Абхазию и Финляндию.