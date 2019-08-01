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В Таллинне появятся бесплатные «яблочные остановки»

В середине августа в Таллинне в качестве гражданского начинания будет запущен новый проект, благодаря которому владельцы садов смогут поделиться лишними яблоками с жителями города. В столице для этого появятся «яблочные остановки», на которых таллинцы смогут бесплатно брать яблоки, сообщает портал rus.postimees.ee.

В рамках проекта владельцы садов смогут оставлять яблоки в специально обозначенных местах, чтобы избавиться от излишков. Подобные «яблочные остановки» появятся вблизи детских садов и мест скопления людей. Инициатор проекта Марика Юусу рассказала, что эта идея посетила ее в прошлом году, когда она не могла придумать, что же делать с урожаем яблок, оставшимся после приготовления соков и варенья.

Вице-мэр Таллинна Бетина Бешкина поддерживает это благотворительное начинание. «Проект яблочных остановок несет сразу несколько положительных аспектов – с одной стороны, владельцы садов смогут избавиться от лишнего урожая, с другой - местные яблоки смогут получить люди, у которых прежде не было такой возможности, ну и самое главное, что проект продвигает идею здорового питания, – сказала Бешкина. – Перед надвигающимся осенне-зимним сезоном нам необходимо запастись витаминами и питательными веществами. Здорово, что в Эстонии есть такие активные граждане, выступающие с таким замечательным проектом. Это подтверждает, что наше общество состоит из внимательных людей».