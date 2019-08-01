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Австралию впервые за 35 лет запорошило снегом. Кенгуру устроили скачки. ВИДЕО

На юго-востоке Австралии, в штатах Виктория и Новый Южный Уэльс, впервые за десятки лет выпал снег, сообщает esquire.ru.

Антарктический циклон, пришедший с Южного полюса, принес сильный и порывистый ветер. Температура в некоторых населенных пунктах опускалась до трех градусов по Цельсию, выпал толстый слой снега, а порывы ветра достигали 120 метров в секунду.

В городе Гоулберн, что в штате Новый Южный Уэльс, снег выпал впервые с 1985 года. Городские службы оказались не готовы к таким погодным условиям: часть дорог оказалась закрыта, участились случаи ДТП. У некоторых домов снесло крышу.

В поселке Ферншо, штат Виктория, женщина погибла в результате падения дерева, еще несколько человек из разных городов, в том числе двое детей, попали в больницы с травмами. В пригороде Мельбурна Франкстоне снесло пирс.

Несмотря на нетипичные погодные условия, кенгуру, судя по всему, чувствуют себя достаточно комфортно. В сети появилось видео, на котором стая животных скачет по снегу.

По прогнозам национального метеобюро, холода отступят к середине недели. А пока местные власти просят граждан избегать шатких строений и не превышать скорость на дорогах.