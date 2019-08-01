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Бывшего замминистра культуры Пирумова отпустили из СИЗО под домашний арест с жесткими ограничениями

Мосгорсуд отказал Следственному комитету России (СКР) в продлении срока содержания под стражей бывшего замминистра культуры РФ Григория Пирумова и экс-руководителя группы компаний «Роспан» Никиты Колесникова, пишет газет «Коммерсантъ». Оба проходят по делу об организованном преступном сообществе и хищении в 2017 году 450 млн руб. при реконструкции и строительстве объектов Эрмитажа. Суд, отметив неэффективную организацию расследования, отправил фигурантов под домашний арест. Ранее такая же мера пресечения была избрана еще одному обвиняемому по делу - бывшему председателю правления банка «Нефтяной альянс» Олегу Григору.

Экс-замминистра и бизнесмен обвиняются соответственно в создании преступного сообщества и участии в нем (ст. 210 УК РФ), а также в мошенническом хищении из бюджета 450 млн руб. (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Следователь отметил, что приведенные в суде первой инстанции доводы в пользу дальнейшего содержания обвиняемых в СИЗО по-прежнему остаются в силе. Напомним, что в Басманном суде представитель СКР говорил о том, что фигуранты, оставаясь на свободе, могут скрыться, уничтожить улики или оказать давление на свидетелей. Прокуратура поддержала следствие и предложила жалобы защиты и самих обвиняемых (господа Пирумов и Колесников присутствовали на судебном заседании) отклонить.

Адвокаты, в свою очередь, настаивали на том, что доводы следствия не были подкреплены доказательствами и оснований для столь строгой меры пресечения нет. В итоге суд поддержал защиту.

В своем решении апелляционная инстанция отметила длительное нахождение фигурантов под стражей, наличие у них постоянного места жительства, положительных характеристик, малолетних детей на иждивении и даже тот факт, что до задержания оба были трудоустроены.

При этом суд отметил «неэффективную организацию предварительного следствия». В частности, говорилось о том, что основанием для избрания меры пресечения в начале расследования в качестве одного из доводов в пользу ареста обвиняемых приводились результаты лингвистической экспертизы, хотя, как оказалось, она была проведена значительно позже. В итоге, резюмировал Мосгорсуд, «существенные основания для применения исключительной меры пресечения отсутствуют».

Под домашним арестом бывший замминистра культуры Григорий Пирумов и экс-глава группы компаний «Роспан» Никита Колесников будут находиться до 16 ноября этого года. Помимо стандартного набора ограничений обвиняемым запрещены и прогулки. При этом адвокат господина Пирумова Федор Куприянов сообщил, что его подзащитный сможет сменить следственный изолятор на свою квартиру только через несколько дней, после того как вступит в силу условно-досрочное освобождение бывшего замминистра по его первому уголовному делу.

Напомним, что дело о хищениях при реставрации и строительстве объектов Эрмитажа было возбуждено СКР в мае 2018 года. По материалам дела на возведение дополнительного фондохранилища и другие работы между музеем и компанией «Мехстройтранс» (структура «Роспана») был заключен контракт на 3,7 млрд руб. По версии следствия, Григорий Пирумов, бывший руководитель департамента Минкульта Борис Мазо (находится в розыске) и Никита Колесников «организовали заключение государственного контракта без реального намерения его исполнить». В результате, считает следствие, фигуранты уголовного дела похитили 450 млн руб., которые были выведены на подконтрольные фирмы и обналичены. Позже в число обвиняемых попали гендиректор «Мехстройтранса» Валерий Рогов и банкир Олег Григор. Теперь под стражей из них остается только господин Рогов. Жалобу его защиты на арест в понедельник рассмотреть не удалось из-за недоразумения: участники процесса считали, что он содержится в столичном СИЗО №5, а оказалось, что подследственного поместили в СИЗО №4. Соответственно, конвой не смог доставить его в суд вовремя. Заседание в итоге перенесли на 14 августа.