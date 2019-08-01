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Нелепая прическа преступника насмешила пользователей сети

Полиция Гвента, Уэльс, опубликовала в официальной группе Facebook фотографию разыскиваемого преступника. Пост стал вирусным и собрал десятки тысяч комментариев.

Фото: страница Gwent Police на Facebook

7 августа полицейские выложили в сеть снимок 21-летнего Джермейна Тейлора (Jermaine Taylor). В сентябре 2017 года мужчину приговорили к трем годам тюрьмы за сбыт наркотиков. В декабре следующего года преступник вышел по условно-досрочному освобождению, однако вновь преступил закон и скрылся.

Правоохранители запросили у пользователей сети любую информацию о Тейлоре, однако юзеры обратили внимание на его прическу. «Кажется, его волосы тоже пустились в бега», - написал комментатор под ником Ник Слик Мик (Nick Sleek Meek), подчеркивая лысину беглеца. «Моя родословная и в сравнение не идет с его “древом” на голове», - глумился Каллум Дафф (Callum Duff).

Спустя сутки после публикации полиция отреагировала на многочисленные комментарии предупреждением: «Просим вас не забывать, что оскорбления людей в социальных сетях противозаконны. Советуем быть аккуратнее. Ваши грубые высказывания могут заинтересовать следователей».