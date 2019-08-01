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«Король Лев» стал самым кассовым анимационным фильмом в истории

Кадр из фильма «Король Лев»

Фильм Джона Фавро «Король Лев» стал самой кассовой анимационной лентой в истории кинематографа. Ремейк одноименного мультфильма 1994 года принес студии Disney $1,3 млрд, сообщает издание CinemaBlend.

Несмотря на смешанные отзывы критиков (оценка на агрегаторе рецензий Metacrtitic составляет 55 из 100), новый «Король Лев» бил рекорды со дня премьеры, 12 июля, и уже через две недели проката заработал миллиард долларов. В минувшие выходные картина, полностью созданная при помощи компьютерной графики, заняла 12-е место в списке самых коммерчески успешных фильмов. Она оставила позади две другие анимационные ленты Disney, больше всех заработавшие в прокате: «Холодное сердце» ($1,26 млрд) и «Суперсемейка 2» ($1,24 млрд). Фильм также занял первое место по сборам среди ремейков Disney и мюзиклов.

В Америке «Король Лев» остается в топе лучших фильмов проката. По сообщению издания Variety, в минувший уик-энд лента заняла третье место, пополнив копилку сборов на $20 млн. В российском прокате ремейк также держится на третьей позиции.

В день отечественной премьеры «Король Лев» стал одним из самых кассовых фильмов в российском кинопрокате и принес кинотеатрам около 90% выручки.

Оригинальный мультфильм «Король Лев» рассказывал о Короле Льве Муфасе, у которого рождается малыш Симба, будущий законный правитель джунглей. Но коварный брат Муфасы Шрам, сам мечтающий заполучить власть, убивает Короля и изгоняет маленького Симбу за пределы своих владений. Роли озвучили Дональд Гловер, Бейонсе, Кигэн-Майкл Ки, Сет Роген, Джеймс Эрл Джонс, Чиветель Эджиофор и другие звезды.

Напомним, что в июле рекорд десятилетия по сборам побила лента о супергероях «Мстители: Финал» братьев Энтони и Джо Руссо, обогнав предыдущего рекордсмена - фильм «Аватар» Джеймса Кэмерона.