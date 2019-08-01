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Бузова оправдалась за то, что назвала себя блокадницей

Российская певица Ольга Бузова отреагировала на критику пользователей соцсетей в адрес видео, где она облизывает тарелку и называет себя блокадницей, пишет «Газета.ру».

Реакцию тех, кого ролик разозлил, она назвала странной. «Я много времени проводила в детстве со своими бабушками и с дедушками. Они жили в блокадном Ленинграде, и у нас принято было всегда доедать все, что бабушка приготовила. Они мне рассказывали, как сложно им было в то страшное для всего мира время и как дорога была каждая крошка хлеба и ложка супа», — цитирует Бузову «Рен ТВ».

Мать Бузовой также не видит ничего предосудительного в ее словах.