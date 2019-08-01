В России и мире

В России предложили упростить иностранцам въезд в страну

В МИД России предложили упростить процедуру выдачи виз туристам из других стран. Проект соответствующего нормативного правового акта размещен на портале regulation.gov.ru.

В документе говорится об изменениях, которые позволят иностранцам вместо приглашения от туроператора предъявить подтверждение брони в отеле. Кроме того, предлагается увеличить максимальный срок пребывания туристов в России с месяца до полугода, пишет «Лента.ру».

Отмечается, что документ может вступить в силу к апрелю 2020 года.