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Барби-Дарт Вейдер создала американская компания

Американская компания Mattel, уже более полувека производящая кукол Барби, приступает к выпуску моделей этих игрушек в облачении образе персонажей из серии фильмов Star Wars. Новинки коллекции представлены на официальном профиле производителя в Instagram, пишет ТАСС.

Новые куклы одеты в наряды принцессы Леи Органы и лорда ситхов Дарта Вейдера. Одежда для еще одной куклы из этой серии, по замыслу модельеров, олицетворяет дроида R2-D2.

Как сообщила Mattel, уже открыт предзаказ на приобретение кукол из новой коллекции. Они будут продаваться в эксклюзивной упаковке по цене $100. При покупке компания обещает выдавать сертификаты подлинности для каждой Барби, олицетворяющей героев «Звездных войн».

Барби-Дарт Вейдер носит темные очки, одета в броню и длинный черный плащ и обута в высокие кожаные сапоги. У куклы-R2-D2 ярко-синие волосы, она одета в юбку-колокол и накидку. Один глаз у Барби дизайнеры раскрасили под инфракрасный сенсор, которым был снабжен астромеханический дроид. Принцесса Лея в исполнении Mattel носит пышное длинное платье из белой ткани с поясом серебристого цвета и украшениями на шее и запястьях.