В России и мире

Названо самое популярное время для спам-звонков

Эксперты «Лаборатории Касперского» выяснили, что чаще всего спамеры звонят в четверг и пятницу, в интервале между 16 и 18 часами. При этом ежемесячно спамерские звонки получают 72% владельцев смартфонов в России, пишут «Известия». «Телефонный спам весьма раздражает абонентов, регулярно получающих звонки с незнакомых номеров с нерелевантными предложениями. Мы подсчитали, что с вероятностью 70% звонок человеку с неизвестного номера окажется спамерским», - рассказал старший системный аналитик «Лаборатории Касперского» Дмитрий Волгин.

Наиболее распространены среди спамеров звонки с предложениями займов и кредитов. Во всех регионах России доля таких звонков не опускается ниже трети, а в Челябинской, Нижегородской, Новосибирской, Саратовской и Свердловской областях превышает половину всего телефонного спама.

Также в топ нежелательных вошли звонки от коллекторов, рекламные звонки, предложения рискованных финансовых операций и инвестиций. Чаще других коллекторы беспокоят людей спам-звонками в Краснодарском крае и Ростовской области - на эти регионы приходится свыше 17% таких звонков.

Телефонные социологические опросы, в целом, оказались менее распространены. В частности, в Санкт-Петербурге с ними связано 9% звонков.