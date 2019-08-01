В России и мире

Российским ученым ужесточили правила общения с иностранными коллегами

В июле Министерство высшего образования и науки России разослало в подведомственные организации правила общения с иностранными учеными. Копия приказа опубликовала накануне научно-популярная газета «Троицкий вариант», пишет журнал «Esquire».

Источник: pixabay.com

Так, ведомство рекомендует всем российским научным организациям за пять дней уведомлять Минобрнауки о планируемой встрече с зарубежными коллегами. К сообщению о встрече нужно приложить список участников.

Также из приказа следует, что на встречах с иностранными коллегами должны присутствовать не менее двоих российских ученых, а контакты с зарубежными коллегами в нерабочее время возможны только с разрешения руководства.

После встречи ученые должны составить отчет с кратким описанием разговора, приложив к нему сканы паспортов участников.

Помимо этого иностранцы при посещении российских научных организаций смогут использовать записывающие и копирующие информацию устройства, включая телефоны, часы и плееры, «только в случаях, предусмотренных международными договорами РФ».

Заведующий лабораторией Управления сложными системами Института проблем машиноведения РАН Александр Фрадков в открытом письме на имя главы Минобрнауки назвал приказ непродуманным и попросил министра высшего образования и науки Михаила Котюкова наказать подготовивших его сотрудников. Фрадков заявил, что в рекомендациях имеется «ряд ограничений и несуразностей», которые «препятствуют научным контактам и чреваты ущербом престижу страны».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что новые предписания «выглядят как перебор».

«Конечно, нужно проявлять определенную бдительность, потому что зарубежные спецслужбы, конечно же, не дремлют. Скажем так, научно-промышленный шпионаж никто не отменял; 24 часа в сутки, семь дней в неделю он имеет место и нацелен против наших ученых, особенно молодых ученых и так далее. Но это не значит, что мы должны заковывать себя в какие-то правила, которые ни к чему хорошему в итоге не приведут», - сказал он.