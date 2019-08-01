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В Берлине пингвины-геи станут папами

В берлинском зоопарке двое самцов королевских пингвинов усыновили яйцо, которое бросила самка. Если они смогут его высидеть, то птенец вылупится уже в начале сентября и станет первым детенышем в этом зоопарке, появившемся благодаря приемным однополым родителям. Как пишет журнал «Esquire», об этом сообщает CNN.

Источник: pixabay.com

Пингвинам Шкиперу и Кингу по 10 лет. Они переехали из зоопарка Гамбурга в апреле и сразу же образовали пару. Как рассказали сотрудники зоопарка, все это время они проявляли желание стать родителями - пытались высиживать то камни, то кусочки пищи. После того как одна из самок отказалась от своего яйца, сотрудники решили отдать его Шкиперу и Кингу. «Отцы» высиживают его по очереди, отгоняя сородичей.

Однако точно неизвестно, было ли яйцо оплодотворено. Как отмечают специалисты, для этого необходимо 55 недель.

Однополые отношения среди животных встречаются довольно часто, особенно у пингвинов. Самой популярной гей-парой были антарктические пингвины Рой и Сайлоу из зоопарка Центрального парка Нью-Йорка. Их отношения широко освещалась в прессе в конце 1990-х годах, также про них написали детскую книгу.