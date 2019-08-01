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В России и мире

Взрыв под Северодвинском связали с испытанием «ядерных батареек»

15.08.2019 08:16|ПсковКомментариев: 0

Взрыв на полигоне в Архангельской области, унесший 8 августа жизни пяти специалистов «Росатома», не имеет отношения к работам над ракетой «Буревестник». Об этом сообщил источник «Известий» в военном ведомстве и подтвердили еще два источника в ОПК.

ЧП произошло при испытании не ракеты, а перспективного ускорителя - новой жидкостной реактивной двигательной установки, на борту которой были смонтированы «ядерные батарейки». На военно-промышленном сленге «батарейками» называются принципиально новые изотопные источники питания.

Также источники «Известий» указали, что полигонные испытания реактивной установки проводились впервые. Несмотря на неудачу, разработки будут продолжены. Предназначение и характеристики ускорителя остаются засекреченными.

Разработкой «батареек» занимается Российский федеральный ядерный центр «Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики» (РФЯЦ-ВНИИЭФ), расположенный в Сарове.

Одно из направлений работы этого научного учреждения - создание малогабаритных источников энергии с использованием радиоактивных материалов.

Такие изделия необходимы не только для новых систем вооружений, но и для космических исследований, а также в народном хозяйстве. В частности, они незаменимы в Арктике и других удаленных районах.

Источник: Псковская Лента Новостей
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