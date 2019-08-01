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Число пострадавших при жесткой посадке самолета А321 из-за стаи чаек в Подмосковье достигло 23 человек

Пассажиры на месте аварийной посадки самолета A321 «Уральских авиалиний» в Подмосковье, 15 августа.

Утром 15 августа самолет «Уральских авиалиний» совершил аварийную посадку на кукурузном поле на удалении более 1 км от взлетно-посадочной полосы аэродрома «Жуковский».

«Экипаж самолёта А321 авиакомпании "Уральские Авиалинии" выполнял рейс 178 по маршруту Жуковский - Симферополь. По предварительным данным, на борту воздушного судна находились 226 пассажиров и 7 членов лётного и кабинного экипажей. На взлёте, после отрыва от взлетно-посадочной полосы самолёт столкнулся со стаей чаек, попадание которых в двигатели привело к значительным перебоям в их работе», - сообщил «Интерфаксу» представитель Росавиации в четверг.

Экипаж принял решение произвести посадку. Вынужденное приземление самолета произошло на кукурузном поле между ближним и дальним маяком системы посадки аэродрома на удалении более 1 км от ВПП, сообщил собеседник агентства.

Для расследования обстоятельств и причин авиационного происшествия сформирована специальная комиссия, в состав которой входят представители Росавиации. Руководитель Росавиации Александр Нерадько выехал в аэропорт "Жуковский".

Число пострадавших при жесткой посадке самолета А321 достигло 23 человек, передает ТАСС со ссылкой на источник.

Среди пострадавших девять детей в возрасте от двух до девяти лет.

Ранее сообщалось о 10 пострадавших.