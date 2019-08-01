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Стало известно о строительстве нового «Дома-2»

После переезда популярного телешоу «Дом-2» на новый участок площадь его павильонов вырастет на 60 процентов. Об этом сообщается на сайте столичного стройкомплекса, пишет «Лента.ру».

Новый участок «Дома-2» будет находиться в Новой Москве, он займет порядка 1,6 гектара, площадь павильонов на нем составит 4 тысячи квадратных метров. До переезда шоу располагало постройками площадью около 2,5 тысячи «квадратов».

«Построят пять-шесть объектов в два-три этажа с просторными корпусами. Сейчас там готовят площадку, прокладывают инженерные сети. Строительство планируется закончить в этом году», - приводятся в сообщении московских властей слова Владимира Жидкина, руководителя департамента развития новых территорий столицы, курирующего, в частности, строительство в Новой Москве.

О сносе павильонов «Дома-2» стало известно в 2018 году. В начале 2019-го департамент развития новых территорий Москвы сообщил о том, что шоу получит новую съемочную площадку до конца года. Причиной переезда стало строительство дороги из Саларьево в Марьино, которая, по плану стройкомплекса, проходит через участок, где ранее размещалась так называемая «Поляна», где снималось шоу.