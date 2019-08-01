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Омские спасатели нашли 3-летнего ребенка, который провел двое суток в лесу

3-летнего ребенка, который провел двое суток в лесу в Омской области, нашли спасатели. Как сообщает Mash, 13 августа семья Бархатовых отправилась собирать ягоды в Большереченский район. Мальчика оставили в тачке, а когда вернулись - его уже не было в машине. Три часа его искали самостоятельно, потом побежали к спасателям.

В поисках были задействованы 600 человек, собаки, вертолеты, полиция - два дня ребенка искали по окрестным лесам. В 800 метрах от места пропажи нашли его кепку, чуть дальше - спальное место, в итоге ребенка нашли.

Его отвезли в Большереченскую центральную больницу - малыш очень испуган, искусан насекомыми, но жив.