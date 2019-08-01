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Фронтмен группы Little Big стал креативным директором «Связного»

Фото: https://vk.com/iliyaprusikin

Фронтмен музыкальной группы Little Big Илья Прусикин (Ильич) назначен креативным директором ретейлера «Связной». Об этом в четверг, 15 августа, сообщили в пресс-службе компании.

Там уточнили, что идея пригласить музыканта на эту должность появилась после публикации выпуска «Трэш Лото» на YouTube-канале «КликКлак».

«В нем Ильич проиграл спор, и по его итогам он должен был устроиться на официальную работу. Для Ильича работа в "Связном" станет первой официальной записью в трудовой книжке», - добавили в компании.

На позиции креативного директора Прусикин будет отвечать за разработку и реализацию рекламных кампаний, запуск собственных продуктов «Связного» и поддержание имиджа ретейлера.

Сам Прусикин заявил, что «думать не думал» о большом количество предложений о работе после выпуска шоу.

«Весь прикол в том, что я реально устроился с настоящей записью, в настоящей трудовой книжке. Мне пока сложно разобраться в происходящем, но интересно. Когда я узнал, что у "Связного" пять тысяч магазинов и 25 тысяч сотрудников, подумал, что наши корпоративы будут огонь. Конечно, в плане бизнеса у меня тоже есть пара идей - и о них я скоро готов буду рассказать», - пояснил он.