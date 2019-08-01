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Фильмы киновселенной Marvel заработали пять миллиардов в 2019 году

Совокупные кассовые сборы фильмов, входящих в киновселенную Marvel, и выпущенных в 2019 году, превысили пять миллиардов долларов. Об этом сообщает издание Comic Book.

Безусловное лидерство обеспечили такие экранизации, как «Капитан Марвел» - 1,128 миллиарда долларов, «Мстители 4: Финал» - 2,795 миллиарда долларов и «Человек-паук: Вдали от дома» - 1,097 миллиарда долларов. Отметим, что киновселенная Marvel является самой успешной франшизой в истории кино. Ее общие сборы превышали на момент публикации данной заметки 23 миллиарда долларов.

Ранее во время фестиваля Comic con 2019 в Сан-Диего, студия представила ряд перспективных эканизаций, которые войдут в следующую фазу развития, в том числе фильм «Черная Вдова» - 1 мая 2020 года, сериал «Сокол и Зимний Солдат» - осенью 2020 года, «Вечные» - 6 ноября 2020 года, «Шан-Чи и Легенда Десяти Колец» - 12 февраля 2021 года, сериал «ВандаВижен» - весной 2021 года, сериал «Локи» - весной 2021 года, фильм «Доктор Стрэндж 2 в мультивселенной безумия» - 7 мая 2021 года, телепроект «Что, если?» - летом 2021 года, «Соколиный Глаз» - осенью 2021 года и «Тор 4: Любовь и Гром» - 5 ноября 2021 года.