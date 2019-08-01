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Ольгу Бузову и Олега Майами застали за поцелуями

Олег Майами опубликовал провокационное видео, на котором страстно целуется с Ольгой Бузовой. Телеведущая пока не прокомментировала публикацию, хотя звездам уже давно приписывают тайный роман.

Как пишет СтарХит, вот уже три года Ольга Бузова поет о том, как привыкает просыпаться одна. После развода с Дмитрием Тарасовым телеведущая так и не встретила любовь, хотя слухи о ее возможных романах появляются постоянно. Сегодня в Сеть попал ролик, в котором артистка целуется с Олегом Майами. Звезд запечатлели во время ужина в ресторане, и они ничуть не стеснялись своих чувств. Позднее певец объяснил, что публикация была сделан без его разрешения.

Олег Майами и Ольга Бузова

«Сегодня администратор без моего ведома разместил видео. Мы с Олей переживаем не лучший этап в отношениях, поэтому выпуска с ее участием пока не будет», - заявил Олег.

Впервые о возможном романе звезд заговорили еще в марте 2019 года, когда Майами опубликовал романтический кадр с Бузовой. Продолжение эта история получила только сейчас.

Пост музыканта удивил поклонников, некоторые предположили, что звезды уже несколько месяцев скрывают роман. «Я просто в шоке! Майами и Бузова, конечно, неплохо смотрятся вместе, но видео какое-то неприятное», «Олег просто пытается увеличить просмотры своего шоу, поэтому и позвал Олю», «Может, мы чего-то не знаем? Уж очень страстно эти двое целуются», - делились мнениями фанаты.

Ранее Майами приписывали романы со многими звездами. Так, после участия в шоу «Форт Боярд» он стал часто появляться в компании Алены Шишковой, но позднее опровергал слухи о близких отношениях с моделью.

Сейчас Олег отдыхает в Греции вместе с несколькими моделями. Он постоянно публикует откровенные фотографии, лежа с обнаженными девушками в постели. При этом Майами неоднократно заявлял, что всегда открыт для любви.

А вот Ольга Бузова совсем скоро будет искать идеального мужчину в рамках шоу «План Б». По правилам проекта, сразу несколько кандидатов будут бороться за ее сердце. Параллельно девушки-участницы попробуют завоевать симпатию Тимура Батрутдинова. Если же звездам не удастся найти любовь, им придется вступить в отношения друг с другом.

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Фото: Instagram