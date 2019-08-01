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Алле Пугачевой грозит арест

У Аллы Пугачевой возникли проблемы с законом. Как пишет СтарХит, певица не торопится с оплатой штрафа за ненадлежащее расположение своих владений. Если звезда будет и дальше тянуть с этим, то в отношении нее примут более серьезные меры.

Примадонна еще в начале 90-х построила в Малых Бережках Истринского района Подмосковья загородный дом. Стоимость трехэтажного особняка площадью в 1000 квадратных метров, по самым скромным меркам, оценивается в 70 миллионов рублей.

В начале нулевых объектом заинтересовались сотрудники Управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования РФ. В ходе проверки было установлено, что баня на участке находится не в положенных 55 метрах от Истринского водохранилища, а в 36,5. Артистку попросили снести постройку, но она все еще стоит на прежнем месте.

Сейчас же хлопоты местным жителям доставляет забор звездного дома, который преграждает доступ к воде. Более полугода назад Пугачевой выписали за это нарушение штраф в размере трех тысяч рублей, но та не оплатила его. Теперь народной артистке предстоит погасить задолженность в двойном размере, иначе ей грозит арест до 15 суток или принудительные работы сроком до 50 часов.

По словам соседей, Примадонна давно не наведывалась в особняк. Внук Примадонны Никита Пресняков живет здесь с Аленой Красновой. Дачу Алла Пугачева подарила ему на свадьбу.

Фото: Legion-Media, Instagram