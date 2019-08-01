В России и мире

Россиянам посоветовали не «пичкать» детей лекарствами из-за температуры

В России родители напрасно «пичкают лекарствами» болеющих детей - ребенку необходимо контактировать с микробами и вирусами в раннем возрасте для укрепления иммунитета. Об этом заявил врач-педиатр, профессор Николай Соботюк, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на «Медикфорум».

«На Западе ребенку, у которого поднялась температура, дают только жаропонижающее и промывают нос. А у нас сразу - интерфероны, вифероны, антибиотики, бакпрепараты для лечения дисбактериоза… Зачастую родители начинают пичкать детей лекарствами бесконтрольно», - отметил Соботюк.

По словам медика, ребенок в возрасте 2-3 лет «имеет право» болеть до восьми раз в год. Если в первые годы жизни лечить ребенка большим количеством таблеток, то это может нанести подрастающему организму вред в дальнейшем, добавил он.