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Армен Джигарханян пошел на поправку после операции

Армен Джигарханян пошел на поправку после операции. Об том сообщает телеграмм-канал Mash.

Артиста прооперировали вчера утром, а уже сегодня он сам ходит по палате и отделению. Пока актер мало говорит и общается с врачами. Но самое главное, что положительная динамика уже есть.

Ранее в СМИ появилась информация, что артист перенес операцию на сердце. Джигарханян был госпитализирован в одну из московских больниц 15 августа.

Народный артист СССР Армен Джигарханян родился 3 октября 1935 года. С 1996 года является президентом и художественным руководителем Московского драматического театра.